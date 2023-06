Seleção da Bósnia teve voo cancelado e não treina na Luz

JN Hoje às 18:57 Facebook

Alteração dos planos de viagem para Lisboa deixaram resignado o selecionador Faruk Hadzibegic, que espera "complicar" a vida à seleção portuguesa.

O voo da seleção da Bósnia-Herzegovina para Portugal foi adiado para as 18.30 horas desta sexta-feira, já depois de o adversário da seleção das quinas no jogo de qualificação para o Euro 2024 ter sido obrigado a treinar no estádio Grbavica, em Sarajevo, por alteração do horário inicial da partida para Lisboa.

Devido ao atraso na viagem, a equipa treinada por Faruk Hadzibegic foi obrigada a cancelar a sessão de treino desta tarde, que já devia ter acontecido no Estádio da Luz, assim como a conferência de imprensa que estava prevista para o mesmo local.

"Não temos tempo para reclamar, a situação é esta. Tivemos de treinar, mas em condições que não foram planeadas. Não é o melhor para preparar, mas é o que há. É importante que se encontre uma solução e que isto não atrapalhe nenhum dos nossos planos para o jogo de amanhã [sábado]. Os jogadores trabalharam muito bem nos preparativos e estou orgulhoso deles. Espero que possamos fazer um bom resultado amanhã com base nisso", afirmou Hadzibegic, sobre os problemas que os bósnios enfrentaram após a alteração do voo.

Perspetivando aquilo que poderá acontecer na Luz, o selecionador bósnio assume que Portugal é um adversário de peso, pelo que espera "um jogo difícil", mas alerta que cabe à seleção bósnia "complicar" a vida à equipa lusa.