Seleção de andebol chega a Portugal já a pensar no objetivo seguinte

O selecionador, Paulo Jorge Pereira, fala num misto de emoções por acreditar que, apesar de a seleção de andebol ter realizado a melhor classificação de sempre em Mundiais (em décimo lugar), há qualidade para fazer ainda melhor. Agora o foco está apontado em conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos, com dois desafios de peso: França e Croácia.

Após uma caminhada brilhante no Mundial do Egito, a Seleção Nacional de andebol regressou a Portugal, via aeroporto Francisco Sá Carneiro, sem a calorosa receção que a prestação realizada merecia, devido ao confinamento.

Paulo Jorge Pereira mostrou-se orgulhoso com o desempenho dos seus pupilos, mas tem em mente que o futuro reserva provas de fogo, nomeadamente no torneio pré-olímpico, entre 12 e 14 de março, onde Portugal vai ter pela frente a França, a Croácia e a Tunísia.

"Estamos tristes por termos perdido, embora tenha sido com duas grandes seleções, mas estamos com o sentimento de dever cumprido. Vai ser mais difícil do que o Europeu e o Mundial. Vamos ter de jogar com a França, em Montpellier, e a Croácia, que geralmente está na luta por medalhas, mas queremos lutar por um lugar nos Jogos Olímpicos. Temos consciência de que será uma tarefa muito difícil, mas vamos lutar com todas as nossas forças", reconhece o treinador.

Apesar de saber a dificuldade do que aí vem, o selecionador traça metas ambiciosas, revelando que a falta de experiência nas grandes competições é um fator a ter em conta para uma seleção que apenas perdeu com duas das melhores a nível mundial (Noruega e França).

"Vamos sempre recusar estabelecer metas fáceis de atingir, as que teoricamente são atingíveis. Se for por aí vamos ficar sempre aquém. Temos de ser um bocado irrealistas até porque estamos a tentar puxar para cima a nossa forma de olhar para a competição", avisa.

A realizar o primeiro Mundial com a camisola da Seleção, Leonel Fernandes, 22 anos, mostra-se ambicioso para o futuro e já tem os olhos postos em fazer história. "Apesar de ter sido a melhor prestação de sempre soube-nos a pouco. Temos muito potencial mas ainda nos falta experiência, os resultados vão aparecer mais cedo ou mais tarde. O próximo objetivo do grupo é o apuramento para os Jogos Olímpicos, porque queremos fazer história por Portugal", afirma o ponta do F. C. Porto.

No caminho para conseguir um histórico décimo lugar no Mundial, os portugueses venceram a Islândia (25-23), Marrocos (33-20), a Argélia (26-19) e a Suíça (33-29), tendo perdido apenas com a Noruega (28-29) e França (23-32).