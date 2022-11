Seleção de râguebi recebida em apoteose no aeroporto

JN Hoje às 21:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa das quinas está de volta a Portugal depois de ter assegurada a presença no próximo campeonato do mundo da modalidade.

A seleção portuguesa de râguebi foi recebida por dezenas de pessoas, este sábado, no aeroporto de Lisboa, depois de ter carimbado o passaporte para o próximo Campeonato do Mundo, que vai ser disputado em França no próximo ano.

Recorde-se que o apuramento foi conseguida de forma épica, no último lance do duelo com os Estados Unidos, disputado no Dubai. O jogo acabou empatado (16-16), resultado que serviu os interesses portugueses.

PUB

À chegada, o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi, Carlos Amado da Silva, disse que Portugal vai ao mundial com o objetivo de "ganhar pelo menos um jogo". "Esta seleção tem um objetivo: não ir apenas cantar o hino a França. Vai fazer mais do que cantar o hino, vai querer ganhar pelo menos um jogo", apontou Carlos Amado da Silva.

Já o capitão Tomás Appleton acredita que a presença no Mundial pode inspirar uma nova geração da modalidade em Portugal, à imagem do que aconteceu em 2007.

"Se calhar faltava um bocadinho à comunidade de râguebi em Portugal ter alguém a quem pudessem olhar e, depois de muitos sacrifícios, conseguimos finalmente marcar uma posição entre os melhores do mundo. E o facto de termos conseguido este objetivo é a melhor coisa que podíamos, porque conseguimos inspirar uma nova geração", afirmou.