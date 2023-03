Seleção de sub-21 termina ensaios para Euro203 com vitória sobre Noruega

JN/Agências Hoje às 21:20, atualizado às 22:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de futebol sub-21 venceu, esta terça-feira, a Noruega, por 3-0, em jogo de preparação para o Euro2023 da categoria, no qual os lusos foram dominadores.

Afonso Sousa, aos 34 minutos, Vitinha, aos 66, e André Almeida, aos 90, carimbaram os golos da vitória portuguesa, superando os números do triunfo (2-0) sobre a Roménia, na sexta-feira, no primeiro ensaio realizado nesta concentração da seleção lusa.

Em relação a essa partida em Bucareste, o selecionador Rui Jorge trocou cinco peças no onze, tendo a equipa demorado alguns minutos a adaptar-se, permitindo uma entrada atrevida dos nórdicos.

PUB

Erik Botheim, logo aos três minutos, deixou um primeiro aviso ao guardião luso Celton Biai, com um cabeceamento por cima, que serviu para despertar a equipa das quinas, que respondeu, logo a seguir, num remate de Henrique Araújo às malhas laterais.

Portugal foi então crescendo no desafio, instalando-se no meio-campo contrário, mas sentindo algumas dificuldades para quebrar a coesa defensiva dos noruegueses.

O pendor do desafio estava para a equipa nacional, que, pouco depois da meia hora, inaugurou o marcador, na sequência de um canto, que a defesa forasteira aliviou mal, colocando a bola à mercê de um forte remate de Afonso Sousa, que ainda embateu num adversário, antes fixar o 1-0.

Para a segunda metade, Rui Jorge alterou, de uma só vez, oito jogadores do onze, fazendo apenas transitar o guarda-redes e a dupla de centrais, transformando a equipa no 4x4x2 para um 4x3x3.

Apesar das mexidas, Portugal continuou mais dominador, e embora sem tantas oportunidades junto à baliza contraria, acabou por ser letal, aos 66 minutos, numa jogada de insistência após canto, com Samuel Costa a executar uma assistência acrobática e Vitinha a desviar para o 2-0, com a bola a ainda ressaltar num defesa norueguês.

O marcador voltaria mexer em cima dos 90 minutos, quando André Almeida, num forte remate de longe, surpreendeu o adversário e fixou o 3-0 final.

Este foi o último teste da seleção sub-21 antes da participação, em junho, no campeonato da Europa que se disputa na Roménia e na Geórgia. Portugal está integrado no Grupo A, juntamente com Países Baixos, Bélgica e Geórgia.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim

Portugal - Noruega, 3-0

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Afonso Sousa, 34 minutos; 2-0, Vitinha, 66; 3-0, André Almeida, 90

Equipas:

Portugal: Celton Biai, Tomás Esteves (Pedro Malheiro, 46), Penetra, Tomás Araújo, Leandro Lelo (Nuno Tavares, 46), Tiago Dantas (Samuel Costa, 46), Dani Silva (André Almeida, 46), Afonso Sousa (Vasco Sousa, 46), Fábio Vieira (Francisco Conceição, 46), Pedro Neto (David Costa, 46) e Tomás Araújo (Vitinha, 46)

(Suplentes: Samuel Soares, Gonçalo Tabuaço, André Amaro, Nuno Tavares, Vasco Sousa, Francisco Conceição, Pedro Malheiro, David Costa, André Almeida, Vitinha e Fábio Silva)

Selecionador: Rui Jorge

Noruega: Kristoffer Klaenson, Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Jesper Daland, Leo Hulde (Markus Solbakken, 82), Sivert Mannsverk (Osame Sahraoui, 82), Kristian Arnstad (Daniel Daniel Karlsbakk, 64), Joshua Kitolano (David Wolfe, 64), Christos Zaferis (Emil Ceide, 82), Johan Hove e Erik Botheim (Tobias Christensen, 82)

(Suplentes: Mads Christiansen, Daniel Karlsbakk, Hakon Evjen, Emil Ceide, Ole Kolskogen, Aaron Olsen, David Wolfe, Markus Solbakken, Osame Sahraoui e Tobias Christensen)

Selecionador: Leif Smerud

Árbitro: Ricardo de Burgos (Espanha)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Henrik Heggheim (9) e Sivert Mannsverk (60)

Assistência: cerca 5.000 espetadores