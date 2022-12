Seleção desacelera e bloqueia na reta final

Rui Farinha, em Doha Hoje às 20:55 Facebook

Coreia do Sul, de Paulo Bento, vence a equipa das quinas com um golo aos 90+1 minutos e apura-se. Portugal mantém o primeiro lugar.

As mexidas de Fernando Santos no onze não deram frutos e Portugal perdeu nas compensações, por 2-1, frente à Coreia do Sul, mantendo, porém, o primeiro lugar no Grupo H, devido à vitória do Uruguai diante do Gana. Ainda assim, foram os asiáticos e não os sul-americanos a seguir para os oitavos de final, classificados no segundo lugar, um prémio justo para Paulo Bento. Já Fernando Santos pagou caro a aposta nas escolhas iniciais e, principalmente, nas substituições. A saída de Vitinha, um dos melhores em campo, na reta final, desequilibrou a equipa e, apesar da Coreia do Sul ter mostrado limitações técnicas, bastou-lhe um lance bem sucedido de contra-ataque para ter uma noite feliz.

O golo a abrir o jogo, da autoria de Ricardo Horta, após bom cruzamento de Diogo Dalot, acabou por não fazer bem a Portugal. Em vez de pegar na partida, a seleção partilhou-a com os coreanos, um presente que agradeceram. A equipa das quinas, sempre comandada por Vitinha, teve um ou outro lance de perigo, mas mostrou-se demasiado amorfa e o primeiro golo coreano foi um forte aviso: um ressalto nas costas de Ronaldo foi aproveitado na perfeição por Young-gwon.