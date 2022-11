Seleção é a mais jovem de sempre em mundiais

André Bucho Hoje às 07:53 Facebook

Twitter

Partilhar

António Silva, defesa central do Benfica de 19 anos, estreia-se nas convocatórias de Fernando Santos e é a grande novidade na seleção portuguesa mais jovem de sempre a marcar presença num Campeonato do Mundo.

A equipa das quinas tem uma média de idades de 26,8 anos e supera o registo conseguido há cinco décadas, quando os magriços conquistaram o terceiro lugar no Mundial 1966 com uma média de idades de 27 anos. Num grupo com os veteranos Pepe (recuperado de lesão) e Cristiano Ronaldo, o selecionador injetou sangue novo com Gonçalo Ramos, Rafael Leão e Vitinha, jogadores que não estiveram no Euro 2020.

Para baixar a média de idades também muito contribuiu a chamada de apenas quatro jogadores com mais de 30 anos, Danilo, Rui Patrício, Pepe e Ronaldo, num lote em que muitos dos eleitos têm menos de 24 anos, como, por exemplo, Diogo Costa, Nuno Mendes, Diogo Dalot e João Félix. Por seu turno, Renato Sanches e Gonçalo Guedes, que eram hipóteses, foram preteridos.