Seleção falha apuramento em casa pela terceira vez

Começam a ser recorrentes as dificuldades da seleção nacional em fechar qualificações em casa. Pela terceira vez consecutiva, Portugal tinha oportunidade de selar um apuramento em casa, e pela terceira vez acabou por ficar pelo caminho.

O primeiro cenário aconteceu frente à França, na Liga das Nações, em novembro de 2020. Portugal enfrentava os gauleses na penúltima jornada, sabendo que a vitória no Estádio da Luz garantiria a passagem à "final four" da competição. Os comandados de Fernando Santos viriam a perder por 1-0, com golo de Kanté, e ficaram fora da ronda decisiva.

Um ano depois, o cenário ficou ainda pior Portugal precisava apenas de um empate contra a Sérvia para garantir apuramento direto para o Campeonato do Mundo de 2022, e depois de ter estado em vantagem, com um golo de Renato Sanches aos três minutos, acabou por perder por 2-1 com um golo de Tadic aos 33 minutos, até Mitrovic fazer o tento decisivo em cima do apito final.

Hoje, em Braga, nem à terceira foi de vez. A seleção portuguesa precisava de empatar frente à Espanha, mas o golo de Morata, aos 88 minutos, deixou a equipa das quinas de fora da "final four" da Liga das Nações pela segunda edição consecutiva.