A seleção cumpriu um minuto de silêncio em memória de Fernando Gomes, no arranque do treino, neste domingo, no Catar. Um momento de enorme emoção.

No plano da preparação, Nuno Mendes regressou ao relvado mas Otávio, a contas com problemas musculares, ficou de fora e falha a partida com o Uruguai.

Danilo, que ​​​​​​​fraturou três arcos costais, está também ausente.