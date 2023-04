Seleção feminina ganha primeiros equipamentos personalizados

JN Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o primeiro Mundial de sempre à vista, a seleção nacional de futebol feminino ganhou, desde já, um equipamento personalizado, o que acontece pela primeira vez.

De cores vibrantes, tons ousados e padrões energéticos, a nova indumentária invoca as raízes marítimas do país e o artesanato local, procurando representar com orgulho a herança portuguesa.

Nota ainda para a camisola de aquecimento, cujo padrão é inspirado pelas anfitriãs do Mundial, Austrália e Nova Zelândia, com tons de verde claros, médios e escuros.

PUB

A estreia dos novos equipamentos acontece a 7 de abril, no jogo-treino com a seleção do Japão, que se disputa no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O Campeonato do Mundo de futebol feminino disputa-se entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Oceânia. Portugal integra o Grupo E, juntamente com os Estados Unidos da América, os Países Baixos e o Vietname.