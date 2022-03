Seleção feminina garante primeira vitória no caminho para o Europeu

JN/Agências Hoje às 21:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional feminina somou, esta quinta-feira, a primeira vitória na fase de qualificação para o Europeu de 2022 de andebol, ao bater, em casa, a Eslováquia, por 24-21, na terceira jornada do Grupo 5.

Em Paredes, num encontro entre equipas que tinham perdido nas duas primeiras jornadas, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 13-10.

As duas equipas voltam a encontrar-se no domingo, desta feita na Eslováquia, num momento em que o Grupo 5 é liderado pela Espanha, com seis pontos, mais dois do que a Hungria e quatro do que Portugal, enquanto a seleção eslovaca ainda não pontuou.