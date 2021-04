Seleção feminina na Rússia à procura do Europeu

JN/Agências Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco Neto mostrou confiança na vitória portuguesa, que está obrigada a ganhar para marcar presença na fase final do próximo Campeonato da Europa.

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, afirmou esta segunda-feira que Portugal vai lutar pelo apuramento para o Euro2022 "até ao apito final" do segundo jogo do play-off, às 15 horas de amanhã, com a Rússia, no qual terá de recuperar da desvantagem de 1-0.

Em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o técnico assumiu a "frustração" pelo desaire na primeira mão, mas assegurou que Portugal vai entrar em campo com a firme convicção de que conseguirá inverter a situação.

"(No primeiro jogo) Fomos sempre melhores, criámos sempre as melhores oportunidades e isso permite-nos acreditar que é possível. Esta equipa tem tido esse registo, de nunca desistir e, até ao apito final, de certeza que iremos lutar por aquilo que são os nossos objetivos", vincou.

Em Moscovo, Portugal já poderá contar com Jéssica Silva, jogadora do Lyon, depois de ter falhado o primeiro jogo, em Lisboa, devido às restrições de viagens impostas pela crise mundial de saúde pública. "É mais uma para ajudar, uma opção, com muita vontade, com competência que a Jéssica tem, com as suas características", referiu Francisco Neto.

Na passada sexta-feira, no Estádio do Restelo, Portugal perdeu por 1-0 na receção à Rússia, com o golo das russas a ser assinado por Nelli Korovkina, aos 51 minutos.

A seleção lusa está pela quarta vez num play-off de acesso à fase final e tenta alcançar a segunda participação num Europeu, após a presença inédita no Euro2017, nos Países Baixos, competição em que se ficou pela fase de grupos.

A fase final do Europeu estava prevista para este ano, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia de Covid-19. Realiza-se em Inglaterra, de 6 a 31 de julho, e, além da seleção anfitriã, já se qualificaram Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, Alemanha, Islândia, Áustria e Itália.