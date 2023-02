Seleção feminina recebida em festa no Aeroporto Humberto Delgado

A Seleção Nacional de futebol feminino, que conseguiu um inédito apuramento para o Mundial 2023, aterrou no Aeroporto Humberto Delgado, sendo recebida em grande festa por adeptos e familiares. As portuguesas derrotaram os Camarões (2-1), no playoff intercontinental de acesso ao Campeonato do Mundo e vão ser recebidas, no Palácio de Belém, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

À chegada ao aeroporto, a diretora da Federação Portuguesa de Futebol, Mónica Jorge, destacou a importância do feito da Seleção Nacional e disse que no Mundial a equipa vai "fazer o melhor" possível.

"Os portugueses estão tão orgulhosos como nós estamos. Este apuramento representa uma modalidade em crescimento, que a FPF está a apostar e esta foi mais uma página bonita da História que se escreveu. Para nós foi uma final e mais uma vez concretizamos o sonho da melhor forma. No Mundial queremos fazer o nosso melhor, queremos sempre mais e vai fazer crescer toda a gente: clubes, jogadoras e Liga. As jogadoras estão muito emocionadas por serem recebidas em Belém porque era um sonho que alimentavam há muito tempo. Este é o quebrar de uma barreira cultural", disse a dirigente.

Já Dolores Silva, capitã da Seleção Nacional mostrou-se bastante emocionada com a receção e com o apuramento para o Mundial 2023. "Sermos recebidas assim é indescritível, parece que ainda nos está a cair a ficha. Festejamos muito, numa viagem longa, e estamos a viver o sonho. Este é o momento mais feliz da minha carreira e quero desfrutar ao máximo este momento único. Agora o objetivo é preparamo-nos o melhor possível nestes seis meses, para fazermos o melhor que conseguimos no Mundial", disse Dolores Silva.