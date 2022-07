Seleção feminina regressa "orgulhosa" mas com um "sabor amargo"

JN Hoje às 19:11 Facebook

As jogadoras que representaram Portugal no Campeonato da Europa voltaram esta segunda-feira a Portugal, depois da eliminação da prova.

A seleção portuguesa de futebol feminino regressou, esta segunda-feira, de Inglaterra, onde defendeu as quinas no Campeonato da Europa. A eliminação logo na primeira fase foi consumada com uma goleada sofrida perante a Suécia, mas a sensação geral entre a comitiva é que não minimiza a prestação lusa na prova.

"Acreditámos e sonhámos com os quartos de final, mas temos de estar super orgulhosas. Infelizmente, ontem [domingo] não correu da forma que queríamos, mas nada apaga aquilo de bom que fizemos e o futebol que mostrámos", salientou a avançada Jéssica Silva, no aeroporto de Lisboa.

Já Carolina Mendes destacou a notória a evolução desta seleção", apesar do "sabor amargo" da eliminação, enquanto Ana Borges reiterou estar "muito orgulhosa".

Através das redes sociais, Tatiana Pinto reforçou este sentimento. "Triste por dizer adeus a esta competição, queríamos mais. Há muitos motivos para estarmos orgulhosas, um deles é que só dói assim porque nos permitimos sonhar em grande e mais alto, fruto da competência e entrega que demonstrámos nesta competição", escreveu.

Também o selecionador Francisco Neto preferiu realçar os aspetos positivos da presença no Euro2022.

"Estamos cada vez mais perto das seleções de topo, temos essa ambição e essa coragem. Conseguimos competir com elas e mostrámos que estamos mais fortes do que no passado, sinal que estamos a fazer bom trabalho", disse o treinador, reconhecendo, ainda assim, problemas nas bolas paradas: "Nos últimos anos, estivemos muito tempo sem sofrer golos de bola parada. Neste momento, não estamos, algo não está bem, e eu, como líder desse processo, tenho de o assumir e corrigir para aquilo que aí vem", acrescentou.