Seleção já se concentrou e "pijama" de Bruno Fernandes ganhou a noite

Seleção reuniu-se numa unidade hoteleira em Cascais e, esta terça-feira, começa a preparar os compromissos frente ao Luxemburgo (sexta-feira) e à Ucrânia (segunda-feira, dia 14), de apuramento para o Euro2020.

Os jogadores chegaram bem-dispostos à concentração da seleção nacional. Cristiano Ronaldo apresentou-se sorridente e falou com Fernando Santos. Os "irmãos" Pereira, Danilo e Ricardo, que partilharam o balneário do F. C. Porto, também trocaram algumas palavras animadas, mas quem concentrou todas as atenções foi o sportinguista Bruno Fernandes, sobretudo pelo "pijama" com que se apresentou ao serviço.

O médio leonino partilhou, nas redes sociais, algumas das imagens da chegada à concentração e foi o próprio quem colocou o foco na indumentária escolhida para o efeito. "O pijama está disponível em NIKE.com, antes que perguntem", escreveu Bruno na legenda.

Aproveitando uma fotografia em que João Félix o olha de alto a baixo, o jogador do Sporting aproveitou para brincar com o colega de seleção. "Eu sei que gostaste", escreveu. E, por fim, no reencontro com o guarda-redes Beto, que é outro utilizador e apreciador de roupa extravagante, Bruno Fernandes colocou um ponto final na brincadeira: "Eles não aguentam com a nossa personalidade".

Recorde-se que nesta concentração não marcou presença o extremo do Benfica, Rafa Silva, que foi dispensado por Fernando Santos, devido a uma lesão sobre a qual o Benfica prestou o devido esclarecimento.