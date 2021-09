Seleção lusa bate a Espanha do Europeu sub-19

JN Ontem às 23:30 Facebook

A seleção nacional de sub-19 ganhou esta quinta-feira à noite à Espanha, por 2-0, no terceiro encontro do Campeonato Europeu de hóquei em patins, que se disputa em Paredes, e está isolado no primeiro lugar.

Os dois conjuntos protagonizaram uma partida muito equilibrada, com o nulo a prevalecer até ao intervalo. Pouco depois do recomeço Lucas Honório Santos (28) colocou as quinas em vantagem.

Os espanhóis tiveram oportunidades para igualar o encontro, mas seria Portugal a aumentar a vantagem a 1.29 minutos do final, por Martim Leite.

No outro encontro do dia, a Itália goleou Inglaterra, por 7-2.

Esta sexta-feira, nas meias-finais, Portugal mede forças com os ingleses, últimos classificados, numa partida agendada para as 21 horas. Antes, pelas 19, a Espanha, segundo, defronta a Itália, terceira posicionada.