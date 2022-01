Seleção Nacional arranca Europeu com vitória sobre a Sérvia

André Bucho Hoje às 18:27 Facebook

Portugal começou a perder (0-2) na estreia do Euro, mas acabou por se mostrar mais forte que os sérvios, triunfando por 4-2.

A congénere sérvia entrou praticamente a vencer com golo de Marko Prisc aos 2 minutos e pouco depois dilataram a vantagem, novamente por Prisc. Os comandados de Jorge Braz responderam por Pauleta (11 minutos) e Pany Varela empatou a partida ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, a Seleção Nacional, campeã europeia e mundial em título, completou a cambalhota no marcador com golo de Afonso Jesus (24 minutos) e logo de seguida estabeleceu o resultado final, após finalização de Tomás Paçó.

Portugal volta a entrar em ação frente aos organizadores Países Baixos no domingo, dia 23, às 16.30 horas, que joga ainda hoje frente à Ucrânia, no outro jogo do Grupo A.