Seleção nacional convidada para torneio no Catar em março

O mini-torneio vai contar com a presença das seleções nacionais da Bélgica, Croácia e Suíça, e vai realizar-se em março.

Portugal vai participar num mini-torneio de futebol em Doha, no Catar, a convite da federação de futebol do país.

O torneio consistirá em duas meias-finais, a respetiva final, e um jogo que determinará o terceiro e quarto classificado. O objetivo passa por realizar jogos competitivos de preparação para o Campeonato da Europa deste ano.

Portugal vai defrontar a Bélgica no dia 27 de março, e a Croácia no dia 30, únicos jogos confirmados para a seleção nacional até à data. A competição vai ser patrocinada pela Catar Airways e realiza-se no estádio Aspire Zone.

O Euro2020 tem início a 12 de junho e terminará a 12 de julho.