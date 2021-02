Seleção Nacional é marca mais relevante e reputada no desporto

JN Hoje às 17:28 Facebook

A Seleção Nacional de futebol é a marca com maior relevância e melhor reputação de acordo com o estudo consolidado do ano 2020 realizado pela consultora OnStrategy. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e o internacional português da Juventus, Cristiano Ronaldo, também se destacam.

A equipa das Quinas obteve o melhor índice (79,7 pontos), tendo no mesmo segmento a Federação Portuguesa de Futebol ocupado o 4.º lugar (72,3 pontos) logo a seguir a duas marcas de equipamentos desportivos (Adidas e Nike).

O presidente da FPF, Fernando Gomes, está no top 15 do ranking dos líderes cujo 1º lugar é ocupado por Rui Nabeiro (Delta), seguido de Alexandre Fonseca (Altice) e Paulo Macedo (Caixa Geral de Desportos).

Cristiano Ronaldo domina em dois segmentos: lidera o ranking das celebridades, cujo pódio inclui Marcelo Rebelo de Sousa e Cristina Ferreira, e destaca-se como marca de excelência.

Ainda a propósito da equipa das Quinas, refira-se que a FPF lançou a loja oficial da seleção nacional na principal plataforma de e-commerce mundial, que é a Amazon. Desta forma, os produtos oficiais ficam facilmente acessíveis a milhões de novos adeptos além-fronteiras.