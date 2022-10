JN/Agências Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Má notícia para Fernando Santos. Matheus Nunes saiu lesionado do encontro entre Brentford e Wolverhampton, da 14.ª jornada da Premier League.

O médio, de 24 anos, caiu mal e lesionou-se no ombro esquerdo, sendo substituído aos 41 minutos, pelo compatriota João Moutinho.

Nas próximas horas, o antigo jogador do Sporting será submetido a exames para aferir a gravidade da lesão, que poderá colocar em risco a presença do médio no Mundial do Catar.