Seleção nacional feminina disputa play-off frente à Rússia em abril

A seleção nacional feminina vai defrontar a Rússia no play-off de acesso ao Euro2022. A primeira mão será no estádio do Restelo, em Lisboa, e a segunda em Moscovo.

O primeiro encontro está agendado para o dia 9 de abril, pelas 18.30 horas, sendo que quatro dias depois (dia 13) Portugal vai à Sapsan Arena, do FC Kasanka.

As quinas lutam pela segunda presença na fase final do Campeonato da Europa, após a participação inédita no Euro2017, na Holanda.

Esta é a quarta vez que a seleção, liderada por Francisco Neto, chega a um play-off de acesso, sendo que no de 2016 conseguiu a qualificação histórica ao ultrapassar a Roménia com 0-0 em Portugal e 1-1 fora.