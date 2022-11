Seleção nacional já aterrou no Catar e tem 500 adeptos à espera

Voo que saiu de Lisboa por volta das 12.55 horas aterrou em Doha às 19.51 horas de Portugal. Estão cerca de 500 adeptos, a maioria deles de nacionalidade estrangeira, à espera da comitiva.

Portugal aterrou ao início da noite em Doha, no Catar, onde vai disputar o Campeonato do Mundo. A comitiva lusa deixou o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pouco antes das 13 horas e fez quase sete horas de voo até pousar no aeroporto de Doha.

À espera da seleção estão cerca de 500 adeptos, com pouca presença portuguesa, sendo a grande maioria dos presentes de nacionalidade estrangeira, com Cristiano Ronaldo a ser o principal motivo de euforia.