Seleção nacional já está em Dublin

A seleção nacional de futebol aterrou ao início da noite desta quarta-feira em Dublin, na República da Irlanda, cidade que será palco da partida de qualificação para o Mundial de 2022.

As quinas defronta esta quinta-feira, pelas 19.45 horas, no estádio Aviva, a congénere irlandesa em jogo do Grupo A, que será arbitrado pelo espanhol Jesus Gil Manzano.

Portugal ocupa a segunda posição, com 16 pontos, menos um ponto e menos um jogo do que a primeira, a Sérvia, as duas únicas seleções com possibilidades de se qualificarem diretamente para o Campeonato do Mundo do Catar. Se ganhar ou empatar em Dublin, a formação orientada por Fernando Santos só precisa de pontuar frente à Sérvia para seguir já para a fase final. Se perder com os irlandeses, tem de vencer os sérvios.