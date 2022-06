Seleção nacional: muitos jogos nas pernas e a mesma fome de ganhar

André Bucho Hoje às 09:25 Facebook

Jogadores da seleção nacional somam mais tempo de jogo que os futebolistas da República Checa. Cada português fez, em média, 3397 minutos na presente época.

Próximo do final de uma época que já vai longa, Portugal e República Checa defrontam-se esta quinta-feira (19.45 horas, RTP1), num jogo que poderá isolar a seleção nacional no primeiro lugar do grupo 3 da Liga das Nações. Os checos ainda não perderam na competição, tendo vencido a Suíça e empatado com a Espanha, e contabilizam os mesmos quatro pontos que a equipa das quinas, e vão subir ao relvado com menos minutos que os portugueses. Cada jogador chamado por Fernando Santos soma, em média, 3397 minutos esta temporada, e participação em 38 jogos. Já os 23 eleitos de Jaroslav Silhavy atuaram em média 2941 minutos, o que se traduz em 32 jogos, ou seja, menos seis encontros completos que os lusos.

Ainda assim, o selecionador nacional, que cumprirá o jogo 100 de quinas ao peito, assegura que não proporcionará grandes mudanças, como aconteceu com a Suíça, quando trocou mais de metade do onze em relação ao embate com a Espanha. "Temos mais 24 horas [de descanso], são circunstâncias distintas. Vamos ter 98 horas para recuperar, não se coloca da mesma maneira. Depois para o último jogo [domingo, frente à Suíça] teremos outra vez 72 horas. Vai jogar quem entendo que deve jogar para estas características. Durante o jogo posso fazer gestão, não é só na equipa que começa o jogo que se mostra gestão", explicou Fernando Santos, na conferência de imprensa de antevisão.