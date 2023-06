Seleção nacional: Mundos incomparáveis no primeiro teste a doer

Roberto Martínez, selecionador luso, tem hoje na Luz, frente à Bósnia, o maior desafio desde que assumiu funções. Craques das quinas valem nove vezes mais do que os jogadores dos Balcãs.

O nível de dificuldade sobe hoje, na Luz, para Roberto Martínez, mas não parece haver motivos para o selecionador português de futebol entrar em pânico. Portugal recebe a Bósnia, no terceiro jogo de apuramento para o Europeu, e apesar de não ser adversário do nível de Liechtenstein (4-0) e Luxemburgo (6-0), encontra-se longe do poderio da equipa das quinas, que é favorita a conquistar o Grupo J de qualificação e está interessada em garantir rapidamente um lugar no torneio que decorrerá na Alemanha, no próximo ano.

De resto, a verificação do valor de mercado dos jogadores das seleções que hoje se defrontam em Lisboa dissipa claramente as dúvidas quanto ao favoritismo luso. De acordo com o portal especializado "Transfermarkt", os 25 jogadores à disposição de Roberto Martínez valem no total 920,5 milhões de euros (média de 36,8), enquanto os 22 futebolistas chamados por Faruk Hadzibegic estão globalmente cotados em 97,9 milhões de euros (4,5 de média), ou seja, cerca de nove vezes menos.