Seleção Nacional regressa a Portugal no domingo

A equipa das quinas regressa a Portugal este domingo.

Segundo apurou o JN, Portugal, que este sábado foi eliminado do Mundial diante de Marrocos, tem viagem marcada para o meio-dia e chega a Lisboa às 17.15 horas.

Portugal caiu pela primeira vez na sua história nos quartos de final de um Mundial, ao perder com Marrocos por 1-0, depois de ter superado a Coreia do Norte, em 1966, e a Inglaterra, em 2006. Desta forma, e "culpa" de um tento solitário de Youssef En-Nesyri, aos 42 minutos, a formação das quinas termina a oitava participação na prova, e sexta consecutiva, com o seu terceiro melhor registo de sempre.

O melhor resultado de sempre da seleção lusa continua a ser o da estreia, no que foi a única vez em que conseguiu terminar no pódio.