Seleção nacional sénior de canoagem regressa aos estágios

A seleção nacional sénior de canoagem regressou aos estágios em Avis e no Gerês, após a paragem devido à pandemia de covid-19, revelou esta quinta-feira a federação.

"Fernando Pimenta, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista, David Varela, Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Francisca Laia, atletas incluídos no Projeto Olímpico, estão de regresso aos estágios, depois de a pandemia de covid-19 ter limitado bastante o treino dos atletas de alto rendimento da equipa nacional sénior", refere o organismo, em comunicado.

Segundo a federação, até final do mês de maio Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos, ambos atletas do Benfica, acompanhados pelo técnico nacional Hélio Lucas, vão estar em estágio em Avis, no concelho de Portalegre. No Gerês, no Rio Caldo, o técnico Rui Fernandes vai trabalhar com o K4 masculino, constituído por Emanuel Silva e David Varela, do Sporting, e João Ribeiro e Messias Baptista, do Benfica, até ao dia 30 de maio.

Francisca Laia, que representa o Sporting, encontra-se em estágio no Rio Caldo, no Gerês, acompanhada pelo técnico nacional Leonel Correia, enquanto a benfiquista Teresa Portela, se mantém em preparação domiciliária.

A federação avança que todos os atletas, equipa técnica e staff de apoio foram submetidos a testes serológicos e que foram "tomadas medidas em termos de organização dos estágios, por forma a minimizar o risco de contágio".