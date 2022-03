Seleção: Operação Macedónia arranca hoje

JN/Agências Hoje às 10:11 Facebook

A seleção portuguesa de futebol começa, esta sexta-feira, a preparar o decisivo jogo com a Macedónia do Norte, do play-off de qualificação para o Mundial2022, com uma sessão de treino no Estádio do Bessa, na cidade do Porto.

Depois de, na quinta-feira, ter batido a Turquia (3-1) na meia-final do caminho C do play-off, a equipa das "quinas" tem uma sessão agendada para as 17 horas, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

No apronto, que terá lugar no Estádio do Bessa, o selecionador nacional, Fernando Santos, não deverá contar com os titulares diante dos turcos, que devem limitar-se a fazer trabalho de recuperação.

Portugal procura a oitava presença em mundiais, e a quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Os macedónios, que afastaram a Itália na restante meia-final, nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.