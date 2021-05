Seleção portuguesa de canoagem sem novos apuramentos para Tóquio2020

JN/Agências Hoje às 19:43 Facebook

A seleção portuguesa de canoagem de velocidade concluiu esta quinta-feira sem novos apuramentos as finais da prova europeia de qualificação, em Szeged, na Hungria.

Marco Apura e Bruno Afonso ficaram perto dos dois lugares de qualificação em C2 1000 metros, ao terminarem a regata final no terceiro lugar, em 3.48,43 minutos, a 1,39 segundos da segunda posição, alcançada pelos húngaros Balazs Adolf e Daniel Fejes, numa prova vencida com avanço pela dupla espanhola, constituída por Cayetano Garcia e Pablo Martínez, em 3.46,19 minutos.

Em K1 200 metros, Kevin Santos, de 26 anos, não foi além do quinto lugar na final da qualificação, com o tempo de 36,79 segundos, mais 0,97 segundos do que o vencedor, o russo Evgenii Lukantsov, e mais 0,36 do que o letão Roberts Akmens, que assegurara as duas vagas na distância para Tóquio2020.

Inês Penetra e Beatriz Lamas, na estreia internacional como seniores, terminaram na oitava e penúltima posição da final em C2 500 metros, em 2.19,56 minutos, a 14,64 segundos das macedónias Daniela Cociu e Maria Olarasu e a 13,69 das russas Kseniia Kurach e Anna Kniazeva, que ocuparam as duas primeiras posições e asseguraram vagas para Tóquio2020.

A mesma oitava posição foi alcançada por Francisca Laia, 16.ª em K1 200 no Rio2016, e Sara Sotero, em K2 500, ao cumprirem a distância em 1.54,32 minutos, a 5,38 segundos das vencedoras, as alemãs Sarah Bruessler e Melanie Gebhardt, que arrebataram a única vaga em disputa.

Durante esta manhã, Joana Vasconcelos, sexta em K2 500 e K4 500 em Londres2012, já tinha falhado a conquista de uma das duas vagas em K1 500 para Tóquio2020, ao terminar a prova na terceira posição, a 0,20 segundos da croata Anamaria Govorcinovic, segunda classificada, e a 0,74 da espanhola Isabel Contreras, primeira.

Joana Vasconcelos e Kevin Santos, em K1 500 e K1 200, respetivamente, ainda poderão ter nova oportunidade de apuramento, na próxima semana, na 2.ª Taça do Mundo de canoagem de velocidade, em Barnau, na Rússia, a 3600 quilómetros a este de Moscovo, onde os vencedores das provas asseguram a qualificação.

Portugal tem já garantidas as participações Fernando Pimenta em K1 1000 metros, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela em K4 500 e Teresa Portela em K1 200, nas provas de canoagem de velocidade em Toquio2020, e de Antoine Laynay, em slalom.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se de 23 de julho a 8 de agosto de 2021, depois de terem sido adiados devido à pandemia de covid-19.

A partir de sexta-feira e até domingo, a seleção lusa participa vai permanecer em competição, em Szeged, na 1.ª Taça do Mundo de 2021, com 20 canoístas.