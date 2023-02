Seleção portuguesa joga na Áustria em setembro para a Taça Davis

JN/Agências Hoje às 15:02 Facebook

A seleção portuguesa de ténis vai defrontar a congénere da Áustria na próxima eliminatória da Taça Davis, a contar para o Grupo Mundial I, segundo ditou, esta quinta-feira, o sorteio realizado em Londres.

Depois da recente derrota sofrida diante a República Checa, por 3-1, a equipa nacional, capitaneada por Rui Machado, falhou o objetivo de se qualificar, pela primeira vez na história, para as finais da emblemática competição, permanecendo assim no Grupo Mundial I.

Em setembro, entre os dias 15 e 17, os tenistas portugueses voltam assim a reencontrar os austríacos, com quem perderam em 2016, em Guimarães, para lutar pelo apuramento para o play-off de acesso às finais da Taça Davis de 2024.

Como no último confronto direto Portugal jogou em casa, cabe agora à Áustria receber a formação nacional no piso à sua escolha, ficando os visitantes com a opção de eleger os dois dias, entre 15 e 17 de setembro, para a realização da eliminatória.