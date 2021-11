Seleção procura conquistar a Europa depois de dar a volta ao Mundo

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 15:53 Facebook

Europeu de hóquei em patins arranca depois de amanhã, em Paredes, e Portugal, atual campeão mundial, é um dos favoritos. Objetivo é alcançar o troféu que fugiu em 2018

Na sabedoria popular é habitual dizer que "todos os caminhos vão dar a Roma", mas depois de amanhã, para quem é fã de hóquei em patins, o trajeto é outro. O Europeu está de regresso e, desta vez, o ponto de encontro é em Portugal, mais concretamente Paredes, onde até 20 de novembro vão convergir os destinos dos melhores jogadores europeus da atualidade.

Portugal, atual campeão do mundo e, claro está, um crónico candidato ao triunfo, terá de enfrentar um novo modelo competitivo que vai colocar à prova a capacidade de concentração dos jogadores lusos. Num formato de todos contra todos, as quinas terão pela frente (e por esta ordem) a Alemanha, França, Itália, Espanha e Andorra. No final, somam-se os pontos e as duas equipas mais eficazes (que é como quem diz, que mais pontuaram) seguem para o momento da grande final.