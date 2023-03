Seleção: Seis mexidas no arranque de uma nova era

Portugal apresentou seis novidades no onze inicial, em comparação com o jogo que marcou a saída do Mundial 2022, a 10 de dezembro, no Catar, frente a Marrocos (0-1), nos oitavos de final da prova.

Na transição do comando técnico de Fernando Santos para Roberto Martínez, o regresso de Cristiano Ronaldo às opções iniciais e a estreia de Gonçalo Inácio foram os principais destaques. O capitão luso ganhou a corrida a Gonçalo Ramos e recuperou a titularidade, enquanto o central do Sporting beneficiou não só da lesão de Pepe, como da tática do técnico espanhol, que comporta uma linha defensiva de três jogadores.

Na baliza, a lesão de Diogo Costa abriu também caminho ao regresso ao onze de Rui Patrício, enquanto nas laterais João Cancelo recuperou o lugar que tinha sido ocupado por Diogo Dalot.