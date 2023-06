Seleção só sabe ganhar mas ainda não deslumbra

Luís Antunes Ontem às 23:40 Facebook

Bruno Fernandes, que bisou, e Bernardo Silva garantem terceiro triunfo seguido na era Martínez, Otávio assobiado por alguns adeptos.

Portugal continua imparável na era Roberto Martinez e no caminho do Euro 2024. A seleção venceu a Bósnia (3-0), ontem, na Luz, com tentos de Bernardo Silva e Bruno Fernandes (este bisou) e até podia ter conseguido um resultado mais expressivo. Este é o terceiro triunfo consecutivo na liderança do novo técnico, que já contempla 13 tentos marcados e nenhum sofrido. Números impressionantes e, sem dúvida, bem melhores que o futebol apresentado, pelo menos no duelo de ontem.

Apesar da vitória inquestionável, a equipa realizou uma exibição algo cinzenta, principalmente na primeira parte, onde pareceu demasiada agarrada à questão tática e com dificuldades em fazer fluir o jogo e operacionalizar o modelo do treinador (3x4x3). Depois, numa fase de menor rigor estratégico, soltou-se, melhorou e saiu da Luz com uma imagem de maior competência ofensiva. Revelou outra intensidade, dinamismo e alguns momentos de jogo atrativos, do agrado dos mais de 50 mil adeptos presentes na Luz.