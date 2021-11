Seleção sub-21 com nova ronda de testes à covid-19

JN Hoje às 14:53 Facebook

A seleção nacional sub-21 realizou, esta segunda-feira, mais uma ronda de testes de despistagem à covid-19, sendo que todos os resultados deram negativo.

Depois de na quarta-feira passada o selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, ter acusado positivo à covid-19, foi a vez de Paulo Bernardo, médio do Benfica, a testar positivo, sendo dispensado do estágio da equipa das quinas. André Almeida, médio do Vitória de Guimarães e colega de quarto de Paulo Bernardo, foi igualmente dispensado dos trabalhos.

Recorde-se que a Equipa das Quinas tem agendado novo compromisso com o Chipre para esta terça-feira, pelas 20.15 horas, no Estádio São Luís (Faro), referente à fase de qualificação para o Europeu 2023.