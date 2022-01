Selecionador acredita na capacidade de superação de Portugal no Euro2022

JN/agências Hoje às 11:12 Facebook

Paulo Pereira lamentou os inúmeros constrangimentos na preparação para o Campeonato da Europa, que arranca na quinta-feira.

Para Paulo Pereira, será "difícil, mas não impossível" que a seleção portuguesa de andebol repita ou supere, no Euro2022, o histórico sexto lugar de há dois anos, lamentando, a poucos dias do início da competição, as lesões e a covid-19.

"Eu sei bem como nos preparámos [para o Euro2020], fisicamente, taticamente e estrategicamente, e até agora não temos conseguido fazer nada disso, nem 10 por cento, muito longe do que fizemos em 2020", lamentou o selecionador, à agência Lusa.

Sem poder contar com os lesionados André Gomes, Luís Frade, Pedro Portela e João Ferraz, Paulo Pereira viu ainda a preparação para o Euro2022, que decorrerá entre quinta-feira e 30 de janeiro, na Hungria e na Eslováquia, condicionada por vários casos de covid-19.

"A preparação para este Europeu foi extremamente complicada. Nunca me tinha acontecido igual desde que exerço esta atividade. Tivemos que proceder a adaptações constantes e cada dia era uma coisa nova", acrescentou Paulo Pereira, que nunca pôde contar com todos os convocados nos estágios preparatórios. Para além disso, a seleção portuguesa teve ainda de desistir do torneio suíço Yellow Cup, que viria a ser cancelado, e que constituía a última oportunidade para aferir da sua condição competitiva antes do Campeonato da Europa.

Mesmo assim, o selecionador português deposita esperança na capacidade de superação da seleção. "Espero que continuemos a fazer bastante melhor do que teoricamente podíamos fazer", disse Paulo Pereira, pedindo ainda uma "pontinha de sorte".

"O principal objetivo é passar ao 'main round' [fase principal]. A Islândia é um candidato a passar ao 'main round' e este grupo [com a anfitriã Hungria e os Países Baixos] vai ser muito equilibrado", perspetivou.