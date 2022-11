Selecionador bate recorde na fase de grupos

Na quarta presença em fases finais de grandes competições ao serviço da seleção portuguesa, Fernando Santos soma, pela primeira vez, duas vitórias na fase de grupos, sendo que os seis pontos contabilizados são também um novo máximo.

Ao êxito com o Gana (3-2), Portugal juntou o sucesso (2-0), frente ao Uruguai, uma dupla vitória inédita desde que Fernando Santos assumiu este cargo.

Com este técnico, Portugal somara no máximo um êxito em fases de grupos. No Euro2016, que acabou com o triunfo luso, teve três empates (Islândia, Áustria e Hungria) e passou como terceira do Grupo F.