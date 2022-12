Selecionador da Bélgica anuncia saída de funções

JN Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Ponto final na passagem de Roberto Martínez pela seleção da Bélgica. Foi o próprio técnico espanhol, 49 anos, a anunciar, na conferência de imprensa após o 0-0 com a Croácia, o adeus ao cargo após a eliminação na fase de grupos do Mundial do Catar.

"Foi o meu último jogo como selecionador, estou bastante emocionado. Não posso continuar e disse adeus aos jogadores e também a todo o staff", afirmou o treinador espanhol, assegurando que a eliminação do torneio não está relacionada com a decisão entretanto anunciada. "Já a tinha tomado antes de o Mundial começar, sairia mesmo que fôssemos campeões do mundo", fez notar.

Roberto Martínez assumiu o comando da seleção da Bélgica em agosto de 2016, marcou presença em dois Mundiais e num Europeu. No torneio da Rússia, em 2018, conduziu os belgas até às meias-finais, onde perderia frente à França.