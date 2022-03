Selecionador da Macedónia: "Não viemos em turismo"

JN/Agências Hoje às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O selecionador Blagoja Milevski fez a antevisão à partida com Portugal, referente aos play-offs de acesso ao Mundial2022, e deixou claro que a Macedónia do Norte não viajou para Portugal para fazer turismo.

"Com certeza que não vale a pena falar da equipa deles. Tem jogadores magníficos, não queria destacar ninguém individualmente, porque teria de enumerar vários nomes. Portugal exige um grande respeito. Não viemos aqui em turismo, mas para fazermos o nosso melhor e ganharmos", assegurou.

Para o selecionador, "nunca ninguém iria esperar por parte de uma equipa muito pequena" a possibilidade de afastar uma seleção poderosa como a Itália, pelo que a Macedónia "não vai deixar fugir esta oportunidade".

O técnico deu conta que a sua equipa está pronta para dar o melhor de si, esperando que consiga transmitir a mesma energia conseguida diante da Itália.

"Que desfrutem do momento, aproveitem ao máximo o momento. Estão prontos para desempenhar o seu papel. Quero que transmitam a mesma energia que conseguiram contra a Itália", apelou.

A seleção lusa está na final do caminho C dos "play-offs", após ter vencido por 3-1 a Turquia, com golos de Otávio, Diogo Jota e Matheus Nunes, na quinta-feira, dia em que a Macedónia do Norte venceu em Itália por 1-0, com um golo de Aleksandar Trajkovski (90+2 minutos), deixando os transalpinos fora do Mundial pela segunda vez seguida.