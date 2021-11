Selecionador da Turquia confiante em passar play-off

JN/Agências Hoje às 21:12 Facebook

O alemão Stefan Kuntz, selecionador da Turquia, mostrou-se esta sexta-feira confiante em ultrapassar Portugal nas meias-finais dos play-offs de apuramento para o Mundial2022, apesar de admitir que o caminho C "é o mais difícil" dos três.

"O caminho é claramente o mais difícil. No entanto, tenho imensa confiança no nosso desempenho, tendo em conta a evolução que a equipa, o staff e a federação registaram nos últimos meses", afirmou o selecionador dos turcos, logo após o sorteio.

A Turquia vai visitar Portugal numa das meias-finais do caminho C dos play-offs europeus, sendo que o vencedor defrontará Itália ou Macedónia do Norte, que jogam entre si na outra meia-final. Entre portugueses e turcos, quem se apurar para a final já sabe que será anfitrião do encontro decisivo.

Apesar das dificuldades, Stefan Kuntz, um antigo internacional germânico, que esteve com a "mannschaft" no Mundial1994, deixou uma ambição para estes play-offs: "Queremos trazer o jogo decisivo para a Turquia e, depois, veremos o que conseguiremos fazer".