Selecionador divulga os 25 convocados para o Europeu sub-21

O selecionador nacional, Rui Jorge, chamou 25 jogadores para a fase final do Campeonato da Europa sub-21. O técnico terá de cortar dois nomes quando submeter a lista final de convocados.

Rui Jorge, selecionador nacional sub-21, anunciou os jogadores que estão convocados para a fase final do Europeu da categoria, entre 21 de junho e 8 de julho, na Geórgia e na Roménia. Portugal integra o Grupo A, juntamente com a Geórgia, os Países Baixos e a Bélgica.

"Procuramos nestas fases finais demonstrar a qualidade do nosso jogador, da nossa equipa. É o que vamos tentar. Se conseguirmos fazê-lo bem, estaremos mais próximo de conseguir um título que tanto desejamos. Mas isso não está acima do resto. Não conseguiremos atingi-lo se não partirmos desses pressupostos", referiu Rui Jorge, na conferência de imprensa em que revelou a convocatória para o torneio.

Uma das surpresas foi a chamada de João Neves, jovem médio que fechou a época como titular no Benfica. "Tem demonstrado estar à altura do patamar em que está nesta altura no Benfica. As suas prestações fizeram-no estar aqui", explicou o selecionador, que ainda terá de cortar dois jogadores para fechar a lista de 23 convocados.

"O Francisco Conceição, o Afonso Sousa e o Fábio Vieira tiveram alguns problemas físicos nestes últimos tempos. Temos alguma expectativa em relação a isso, porque é uma altura difícil, com alguns jogadores a entrarem de férias. Seria muito complicado ir buscar, depois, um jogador que tivesse estado 15 dias parado para enfrentar um nível de alta competição como o que vamos ter. Por isso decidimos trazer 25 jogadores. Dois não poderão seguir, mas esses dois merecem também muito estar aqui", explicou Rui Jorge.

Convocatória

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), Francisco Meixedo (F. C. Porto), Samuel Soares (Benfica);

Defesas: Penetra (Famalicão), André Amaro (Vitória de Guimarães), Bernardo Vital (Estoril), Leonardo Lelo (Casa Pia), Nuno Tavares (Marselha), Tomás Tavares (Spartak Moscovo), Tomás Araújo (Gil Vicente);

Médios: Afonso Sousa (Lech Poznan), David Costa (Lens), André Almeida (Valência), Fábio Vieira (Arsenal), João Neves (Benfica), José Carlos (Vitória de Guimarães), Paulo Bernardo (Paços de Ferreira), Samuel Costa (Almería), Tiago Dantas (PAOK), Vasco Sousa (F. C. Porto);

Avançados: Fábio Silva (PSV), Francisco Conceição (Ajax), Henrique Araújo (Watford), Pedro Neto (Wolverhampton) e Vitinha (Marselha).