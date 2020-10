Selecionador feminino chama avançada de 16 anos do Famalicão

JN Hoje às 18:46 Facebook

A avançada do Famalicão Maria Negrão, de 16 anos, é a grande novidade nas convocadas da seleção portuguesa de futebol feminino para os dois jogos com Chipre, da qualificação para o Euro2021.

Face à "indisponibilidade de Vanessa Marques", que fazia parte das 25 escolhas iniciais, o selecionador Francisco Neto promoveu a estreia da jovem, que integra o plantel principal do Famalicão, pelo qual alinhou em quatro jogos esta época e marcou um golo.

Maria Negrão, que completa 17 anos em dezembro, tem representado Portugal nas camadas jovens e esteve presente no último Campeonato da Europa de sub-17.

A equipa das quinas joga em Larnaca, a 23 de outubro (17 horas), recebendo a seleção cipriota quatro dias depois, pelas 18 horas, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

A fase final do Campeonato Europeu, em Inglaterra, deveria ocorrer no verão de 2021, mas acabou adiada para julho de 2022, devido à pandemia de covid-19.

Portugal ocupa a terceira posição no Grupo E de qualificação, com quatro pontos, atrás da Escócia, que tem seis, e da líder Finlândia, com 10, mas mais dois encontros realizados. Albânia, com três, segue em quatro, enquanto o Chipre, em último, ainda não somou qualquer ponto.

Apuram-se para a fase final os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo.

Os restantes segundos vão disputar um play-off em data a definir, para assegurar as últimas três vagas na fase final.

Lista das 25 convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Sporting) e Patrícia Morais (Sporting)

Defesas: Alicia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Diana Gomes (S. C. Braga), Joana Marchão (Sporting), Matilde Fidalgo (Benfica), Mónica Mendes (Sporting) e Sílvia Rebelo (Benfica)

Médios: Ana Capeta (Sporting), Andreia Norton (S. C. Braga), Andreia Jacinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Cláudia Neto (Fiorentina), Dolores Silva (S. C. Braga), Fátima Pinto (Sporting), Mélissa Gomes (Reims) e Tatiana Pinto (Sporting)

Avançadas: Ana Borges, (Sporting), Ana Leite (Borussia Bocholt), Diana Silva (Aston Villa), Francisca Cardoso (Heerenveen), Telma Encarnação (Marítimo) e Maria Negrão (Famalicão)