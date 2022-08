Selecionador Fernando Santos acompanha funeral de Chalana

Paulo Lourenço Hoje às 13:48, atualizado às 15:48 Facebook

O selecionador nacional, Fernando Santos, foi uma das figuras do futebol português que esteve presente na Basílica da Estrela, em Lisboa, para acompanhar as cerimónias fúnebres de Fernando Chalana, que decorrem esta sexta-feira.

Fernando Santos chegou sozinho, por voltas das 13.25 horas, e dirigiu-se em silêncio até ao interior da capela mortuária onde está a urna com o corpo do ex-jogador do Benfica e da seleção nacional.

Na Basílica da Estrela estiveram também outros nomes ligados ao futebol, como os ex-internacionais Carlos Manuel, José Augusto ou Paulo Madeira, a par de outros nomes do desporto, como o ex-basquetebolista Carlos Lisboa.

O presidente do Benfica, Rui Costa, chegou por volta das 14 horas à Basílica da Estrela, em Lisboa, para assistir à missa que marcou o arranque das cerimónias fúnebres de Fernando Chalana.

O líder das águias chegou acompanhado por Simão Sabrosa e outro elemento do seu staff. Cumprimentou os repórteres à entrada da igreja, mas seguiu para a cerimónia sem prestar declarações, tal como todos as figuras públicas que marcam presença na Basílica da Estrela.

Fernando Gomes e João Pinto representam a Federação Portuguesa de Futebol neste ato religioso, seguido de uma homenagem no Estádio da Luz.

Frederico Varandas representa o Sporting e Alan marca presença em nome do Sporting de Braga. De Guimarães, está Rogério Matias.