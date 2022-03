Selecionador germânico explica chamada de Weigl à seleção

Passados seis anos, Julian Weigl voltou às convocatórias da Alemanha, para os particulares com Israel (26 março) e Países Baixos (29 março). Hansi Flick, selecionador alemão, justificou a chamada com a necessidade de "encontrar um médio-defensivo capaz de proteger a equipa".

"Já há muito tempo que não vinha e queria observá-lo de perto. Na posição dele, de médio-defensivo, estamos à procura de alguém que consiga ser estável e proteger a equipa. O Julian é muito bom a organizar e ajuda os colegas em campo. Sabemos o que ele é capaz de fazer em prol do coletivo", afirmou Flick.

Por sua vez Weigl mostrou-se naturalmente satisfeito com a chamada, como demonstrou nas redes sociais. "Muito orgulhoso por estar de volta", escreveu, no Instagram.

Este é um regresso do médio-defensivo à Mannschafft, após ter estado nos convocados para o Euro 2016, ganho por Portugal, embora não tenha sido utilizado em qualquer partida. Antes dessa competição, Weigl ainda jogou 45 minutos no embate particular contra a Eslováquia, mas não voltaria a envergar a camisola da seleção alemã. Ao todo, Weigl soma cinco internacionalizações.