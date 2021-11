Selecionador irlandês fala em "golo legal" invalidado

JN Ontem às 23:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Stephen Kenny, selecionador da República da Irlanda, mostoru-se insatisfeito com o nulo, esta quinta-feira, e realçou que a equipa da casa foi melhor do que Portugal no segundo tempo, apontando um golo mal anulado.

"Entrámos nervosos no jogo e permitimos que Portugal conseguisse ter a bola e circular. A partir de meio da primeira parte, começámos a melhorar e jogámos bem nesse período", começou por analisar o técnico irlandês.

Após o intervalo, Stephen Kenny salienta que foram melhores do que a seleção portuguesa. "Na segunda parte, fomos a melhor equipa, jogámos melhor futebol. Jogámos muito bem na segunda parte. Jogámos contra uma equipa que é sempre perigosa. Tem jogadores de muita qualidade e criaram algumas ocasiões", assinalou.

No entanto, mostrou-se desagradado com o desfecho e justificou: "Sentimo-nos desapontados por ter-nos sido mal invalidado um golo perfeitamente legal".