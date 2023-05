Selecionador nacional divulga convocadas para o Mundial na terça-feira

JN/Agências Hoje às 14:52 Facebook

O selecionador Francisco Neto divulga na terça-feira as convocadas de Portugal para a primeira presença num Mundial feminino de futebol, a disputar na Austrália e Nova Zelândia.

Francisco Neto divulgará as suas escolhas em conferência de imprensa a realizar a partir das 17 horas de terça-feira, na nova sede do patrocinador da Liga feminina de futebol, no Edifício Monumental, na Praça do Saldanha, em Lisboa.

No Mundial 2023, Portugal defrontará na fase de grupos os Países Baixos (23 de julho), depois o Vietname (27) e, no último jogo do Grupo E, os Estados Unidos (1 de agosto), com os três jogos a decorrerem em Dunedin, Hamilton e Auckland, na Nova Zelândia.

Na competição, que decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto e que é coorganizada pela Nova Zelândia e Austrália, os Estados Unidos apresentam-se como bicampeões em título, depois das conquistas nas edições de 2015 e 2019.

Antes do Mundial, a seleção das quinas tem assegurado um jogo particular com a Ucrânia, em 7 de julho, no Estádio do Bessa, e é expectável que a equipa viaje três dias depois para a Nova Zelândia.