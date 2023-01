Selecionador Paulo Jorge Pereira leva 18 jogadores ao Mundial

JN Hoje às 10:48 Facebook

O Campeonato do Mundo de andebol arranca a 11 de janeiro, na Polónia e na Suécia. Estreia de Portugal acontece no dia seguinte, frente à Islândia.

O selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, leva 18 jogadores para a fase final do Campeonato do Mundo de andebol, que se disputa na Polónia e na Suécia.

A seleção portuguesa integra o Grupo D, juntamente com Coreia do Sul, Islândia e Hungria.

Portugal continua a preparar a participação na fase final do Mundial. Na quarta-feira, a comitiva lusa parte para a Noruega para participar na Gjensidige Cup, frente àquela seleção nórdica.

Convocados para o Mundial 2023

Guarda-redes: Gustavo Capdeville (Benfica), Manuel Gaspar (Nantes), Miguel Espinha (Cesson-Rennes);

Centrais: Rui Silva (F. C. Porto), Miguel Martins (Pick Szeged);

Pontas: Diogo Branquinho (F. C. Porto), Leonel Fernandes (F. C. Porto), António Areia (F. C. Porto), Pedro Portela (Nantes);

Laterais: André Gomes (Melsungen), Alexandre Cavalcanti (Nantes), Fábio Magalhães (F. C. Porto), Martim Costa (Sporting), Diogo Silva (PAUC), Francisco Costa (Sporting);

Pivôs: Alexis Borges (Benfica), Luís Frade (Barcelona) e Victor Iturriza (F. C. Porto).