Selecionador promete poucas alterações de Portugal para jogo com a Islândia

Roberto Martínez não deve promover muitas mudanças no onze inicial para o encontro frente à Islândia

O selecionador nacional admite que pode operar algumas alterações para a visita à Islândia, na próxima terça-feira, mas não espera revolucionar a equipa.

Em declarações aos jornalistas, depois da vitória por 3-0, este sábado, frente à Bósnia-Herzegovina, Roberto Martínez afirmou que ainda terá de pensar na equipa para o próximo encontro:

"As mudanças são necessárias, precisamos de as fazer, mas não vamos fazer mudanças por fazer mudanças, é preciso manter um bloco, e temos de avaliar os jogadores individualmente. As mudanças serão mínimas, mas haverá algumas mudanças" vincou o treinador, que deu a entender que não lançou Rafael Leão no decorrer da partida, porque vai utilizar o avançado do A.C. Milan no jogo com a Islândia.

Sobre as dificuldades sentidas por Portugal na primeira fase de construção de jogo, Roberto Martínez disse que a equipa se apresentou com um pouco de precipitação, a "querer marcar logo nos primeiros cinco minutos do jogo".

Os assobios ouvidos no Estádio da Luz, aquando da entrada de Otávio (jogador do F.C. Porto) mereceram o comentário do selecionador, que pede aos apoiantes portugueses para deixarem de lado as rivalidade clubísticas, em jogos da seleção nacional:

"É difícil para mim, como selecionador, ver um que não tem o apoio dos nossos adeptos. Eu acho que este conceito de rivalidade não ajuda a criar uma equipa compacta. Quando a seleção joga, não são jogadores de clubes, são jogadores de seleção", disse o treinador.

O técnico espanhol elogiou, ainda, o apoio do público presente no Estádio da Luz:

"O ambiente foi decisivo para o nosso resultado, é uma experiência única, os nossos adeptos merecem tudo. A cada partida, torna-se mais fácil sentir-me português", disse Roberto Martínez.

Portugal venceu a Bósnia-Herzegovina por 3-0, em jogo a contar para o Grupo J de qualificação para o Euro 2024, com dois golos de Bruno Fernandes, e um tento de Bernardo Silva.