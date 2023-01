Selecionador Roberto Martínez assiste à final da Taça da Liga

JN Hoje às 19:11, atualizado às 19:37 Facebook

O novo selecionador nacional, Roberto Martínez, está em Leiria para assistir à final da Taça da Liga, que Sporting e F. C. Porto disputam a partir das 19.45 horas.

O técnico espanhol teve a companhia de Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, num encontro em que, nos onzes iniciais das duas equipas, nove atletas podem alinhar por Portugal.

No Sporting, Nuno Santos, Paulinho, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves são selecionáveis, bem como Trincão, Ricardo Esgaio e Jovane Cabral, que começam no banco dos suplentes.

No lado dos dragões, e além de Pepe e Otávio, que estiveram no Mundial de 2022, Roberto Martínez poderá observar Cláudio Ramos, João Mário e Galeno, sendo que o extremo nasceu no Brasil, mas já tem dupla nacionalidade. No banco estão, ainda, Diogo Costa, Fábio Cardoso, Rodrigo Conceição, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.