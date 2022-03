Selecionador russo faz apelo à paz

JN/Agências Hoje às 19:24 Facebook

A guerra entre Ucrânia e Rússia está a motivar reações de vários protagonistas, dos mais diversificados setores. Desta vez foi a vez de Valeri Karpin, selecionador russo de futebol, expressar a sua opinião em relação ao conflito mais mediático do momento.

As palavras de Karpin foram no sentido de apelar à paz e de demonstração de confiança na presença de equipas russas nas competições internacionais. "O Futebol é importante, junta as pessoas, une-as, e vai ser complicado ficar sem ele. Eu estou confiante que a seleção nacional e os clubes vão ter a oportunidade de continuar a jogar por isso mesmo. Numa perspetiva mais global, espero que tudo isto acabe, que chegue a paz e as pessoas parem de morrer na guerra", afirmou o treinador.

A FIFA e a UEFA suspenderam todos os clubes russos e a seleção das provas internacionais, significando que a equipa, comandada por Karpin, não vai participar no play-off de acesso ao Mundial 2022, onde tinha encontro marcado com a Polónia, na meia-final.