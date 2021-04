Seleções: dragões com mais "milhas" nas pernas

João Faria Hoje às 14:06 Facebook

Jogadores portistas percorreram mais quilómetros e atuaram mais tempo do que os rivais lusos. Dois dos dez leões chamados não jogaram.

Maior tempo de utilização e desgaste superior nas deslocações. O F. C. Porto junta à circunstância de ser a equipa da Liga que mais jogadores cedeu às diferentes seleções nacionais a liderança no total de minutos jogados e dos quilómetros percorridos.

Como se não bastasse ser a única equipa lusa ainda nas competições europeias, o campeão nacional foi o mais penalizado, na ronda de março das seleções. O facto de ter tido 13 jogadores fora do Olival, cinco dos quais no Europeu de sub-21 por Portugal, já por si só lhe conferia a possibilidade de dominar os rankings de minutos jogados e de maiores deslocações. Com vários internacionais africanos e ainda com o caso de Taremi, chamado ao Irão, a liderança portista acaba por não surpreender. Mas foi Nanu, que esteve ao serviço da Guiné-Bissau, quem mais quilómetros percorreu nesta jornada internacional, totalizando 26 746 quilómetros, para os jogos em Manzini e Bissau. O defesa azul e branco foi utilizado a tempo inteiro frente a Suazilândia e Congo e até regressa feliz à Invicta, dado que a seleção guineense está apurada para a fase final da CAN.