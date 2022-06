Seleções espanholas de futebol masculina e feminina com condições equiparadas

JN/Agências Hoje às 14:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou esta terça-feira um acordo pelo qual "os prémios recebidos em percentagem" são iguais para as seleções feminina e masculina.

A capitã da seleção espanhola de futebol, Irene Paredes, considerou que hoje é "um dia histórico" para o futebol feminino e agradeceu à RFEF "a sua predisposição e o seu esforço para chegar a um acordo tão importante".

"O processo de negociação foi longo e complicado, mas chegar a um acordo dessa magnitude reforça a ideia e o compromisso da RFEF com o setor feminino e, principalmente, com as jogadoras", declarou.

A representante do sindicato FUTPRO, Amanda Gutiérrez, realçou o acordo, que "equipara as condições económicas entre as seleções feminina e masculina" e o esforço e predisposição da RFEF "para melhorar as condições dos jogadores".

"O que fechamos é um acordo que vai durar cinco anos, que tem os próximos dois Europeus e os próximos dois Mundiais pela frente, e também os Jogos Olímpicos, se nos classificarmos", explicou o presidente da RFEF, Luís Rubiales.

O dirigente disse que o acordo agora alcançado é muito semelhante ao da seleção masculina, nas com um fator de correção que considera "mais do que justo".

"Devemos promover o desporto feminino. Queremos que estas distâncias se encurtem pouco a pouco e que cada vez mais dinheiro e mais prémios cheguem ao futebol feminino", referiu.

PUB

Além disso, refere a RFEF, "os direitos de imagem que os jogadores de futebol receberão estão regularizados e melhorados e são acordadas melhorias substanciais nas condições de trabalho da seleção espanhola de futebol".